La procura di Trieste lo cercava: narcotrafficante arrestato

Sul suo capo spiccava un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica di Trieste. I carabinieri di Verbania l’hanno arrestato sul Lago Maggiore. L’albanese Preng Dodaj, 49 anni, è stato fermato nel Vco, dove si trovava in visita alla sua ragazza. L’ordine dalle autorità friulane era stato emesso per pene passate in giudicato per più di tre anni di detenzione in seguito al suo coinvolgimento in un traffico internazionale di droga.

Le indagini dei militari

I carabinieri, nel corso di alcune minuziose indagini, hanno individuato l’abitazione a Verbania della compagna dell’uomo. Uomo che si è consegnato in caserma, probabilmente dopo avere capito che i carabinieri lo avrebbero presto raggiunto e arrestato. Martedì sera si è consegnato in caserma, ed è stato subito portato in carcere.