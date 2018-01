Era scomparsa da Massino Visconti a ottobre: si continua a cercare Nadia i volontari non hanno perso le speranze.

“Nadia non è stata ancora trovata, ormai è in giro da più di due mesi. Si è persa a Massino Visconti a fine ottobre. Gli ultimi avvistamenti accertati erano in zona Lesa fine novembre/inizio dicembre. Pensiamo si sia spostata ma non sappiamo in quale direzione. Chiunque pensi di averla vista è pregato di chiamarci!!!”. E’ con questo messaggio che i volontari del Vergante cercano di tenere alta l’attenzione sul caso di Nadia. Infatti l’animale è scomparso da due mesi, e la si continua a cercare. Chiunque dovesse avere segnalazioni o informazioni utili al suo ritrovamento può contattare direttamente le volontarie Elisa (3494062530) o Mara (3409628975).