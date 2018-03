Scomparso nel lago a Meina: sono riprese ieri le ricerche.

Si torna a cercare il ragazzo scomparso nel lago

Al lavoro sul lago Maggiore sono i nuclei sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano e di Roma per cercare il presunto annegato, scomparso nel lago a Meina la scorsa settimana. Le ricerche erano infatti state sospese qualche giorno fa, ma ieri sono ricominciate. Per le operazioni è stata portata a Meina una speciale strumentazione, in dotazione al nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Roma. Alle ricerche, oltre al personale specializzato di Milano, partecipano anche i vigili del fuoco di Novara.