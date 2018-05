Stalking alla ex moglie, condannato a un anno un 58enne, originario della provincia del Vco ma da anni residente a Novara.

La condanna per stalking

Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 1 anno e 3 mesi, il difensore l’assoluzione. «Non la seguivo – aveva detto davanti al giudice – la cercavo solo per definire alcune questioni» e si è detto pronto a tornare con la compagna se non altro per avere un rapporto sereno con il figlio». «Mi pedinava – aveva detto la donna – In quegli anni frequentavo le scuole serali, rientravo a casa tra le 11 e le 11 e mezza e me lo trovavo lì, seduto in auto. Così per due sere la settimana e per tre mesi di fila». E poi messaggi minacciosi come quello che lui aveva scritto ad una amica della ex moglie: «Dille che so dov’è e che tra un’ora sono lì. Se scopro che frequenta qualcuno..». Il difensore ha annunciato appello.