Taglia dita al cliente col coltello del kebab: condannato un pizzaiolo sul Lago Maggiore. La sua attività è a Baveno.

Come riportano i colleghi di notiziaoggi.it un pizzaiolo egiziano che lavora a Baveno, sul Lago Maggiore, è stato condannato a un anno con la condizionale per aver tagliato due dita a un cliente con il coltello usato per affettare il kebab. Un gesto di rabbia a seguito della discussione nata perché il cliente aveva pagato due pizze con una banconota di 50 euro, e diceva di non aver ricevuto il resto.

Tutti e due al pronto soccorso

Ne nasce una colluttazione, con la coltellata sulla mano del cliente e anche con ferite riportate da parte dell’egiziano. Alla fine, tutti e due al pronto soccorso con prognosi di 12 giorni per il pizzaiolo, 35 per il cliente. A sporgere denuncia sono stati i carabinieri.