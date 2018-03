Terribile incidente sulla A26 ieri all’altezza di Baveno, intervento della Polstrada di Romagnano. Una donna è stata portata in gravi condizioni a Novara.

Nella giornata di ieri una donna è rimasta coinvolta in un incidente sulla A26 all’altezza di Baveno, in direzione Gravellona. Sul posto è intervenuta la Polstrada di Romagnano e il 118 che ha portato la vittima all’ospedale Maggiore di Novara. Le sue condizioni erano serie. Ancora da stabilire la dinamica dell’incidente ma sembra che la donna, dopo lo schianto, sia scesa dall auto e in seguito precipitata dal viadotto. Lo raccontano i colleghi di notiziaoggi.it.

I dati dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 11, una Mini è andata a sbattere contro un guard-rail finendo fuori strada. A bordo una coppia di anziani: lui 82enne è stato portato all’ospedale di Verbania, lei 76enne invece è grave al “Maggiore” di Novara dove è giunta con l’elisoccorso. Sul posto quindi i vigili del fuoco di Verbania, oltre al personale sanitario del 118 e alle pattuglie della Polstrada di Romagnano.