Travolge furgone che stava facendo rifornimento nell’area del benzinaio Vega di Paruzzaro e distrugge anche un erogatore di carburante.

Travolge furgone nell’area di rifornimento

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Arona nella nottata di domenica 22 aprile. Erano le 21.15 circa, quando un rocambolesco incidente è avvenuto a Paruzzaro, all’altezza del benzinaio Vega. Il guidatore di un’auto che passava su via per Borgomanero ha probabilmente perso il controllo della vettura e nell’uscire di strada è finito nell’area di rifornimento.

Danneggiato un furgone e una pompa di benzina

Sono bastati pochi attimi per scatenare un incidente che poteva avere conseguenze peggiori. L’auto infatti ha tamponato violentemente un furgone che stava effettuando il rifornimento. Nell’urto è stato divelto anche un erogatore di carburante. Grazie all’applicazione delle misure di sicurezza dell’impianto non ci sono stati per fortuna rilasci di carburante. L’area è stata quindi messa in sicurezza e il guidatore dell’auto è stato trasportato dagli operatori del 118 all’ospedale di Borgomanero. Ha riportato solo delle lievi ferite.