L’intervento dei vigili del fuoco di Arona questa mattina a Meina: la segnalazione per una donna scomparsa e il macabro ritrovamento.

Il recupero questa mattina

L’intervento dei vigili del fuoco era stato chiesto nella mattinata di oggi, venerdì 22 dicembre, a Meina. Si cercava una donna scomparsa, e i pompieri sono stati chiamati per l’abbattimento della porta dell’abitazione della donna. Si temeva infatti che potesse esserle capitato qualcosa, ma in casa non è stata trovata.

La macabra scoperta

I soccorritori e le forze dell’ordine sono stati avvertiti del ritrovamento di un corpo nel lago, nella zona dell’imbarcadero. Sul posto sono immediatamente giunti anche i carabinieri e i vigili urbani di Meina e anche il sindaco di Meina. Ancora non è stata resa nota l’identità della donna, né la dinamica dei fatti che ne hanno causato la morte.

Aggiornamenti nelle prossime ore