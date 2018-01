Vandali incastrati dai nuovi dispositivi appena montati dall’Amministrazione di Borgo Ticino.

Vandali incastrati dalla tecnologia dopo il blitz in piazza Roma

Sembra aver avuto un primo importante risultato l’installazione delle nuove telecamere volute dall’Amministrazione di Borgo Ticino. Il progetto approvato dal Comune infatti, ha permesso, a pochi giorni dal posizionamento dei dispositivi, di individuare i vandali che qualche settimana fa avevano colpito in piazza Roma. A seguito di una denuncia per atti vandalici ai danni di un privato sono state recuperate le immagini relative all’accaduto. I fotogrammi che inchiodano i vandali sono stati consegnati alle forze dell’ordine per le indagini.

La soddisfazione del sindaco Marchese

L’accaduto non può che lasciare soddisfatto il primo cittadino borgoticinese. “Un primo passo è stato compiuto a favore di una maggiore sicurezza – racconta infatti il sindaco Alessandro Marchese – e sarà nostro impegno integrare la dotazione cittadina anche nel 2018. Sono in programma anche verifiche sull’abbandono dei rifiuti e sulle deiezioni canine. Invito la cittadinanza a segnalare casi dove accadono di sovente queste trasgressioni e a fornire alla polizia locale tutte le informazioni circa i responsabili. Una collaborazione attiva tra cittadini e Comune permetterà di velocizzare le operazioni di contestazione delle violazioni”.