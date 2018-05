Violento incidente A Borgo Ticino poche ore fa. Sul posto un’ambulanza medicalizzata della Croce Rossa.

Brutto incidente pochi minuti fa su via Per Castelletto, a Borgo Ticino. Poco oltre la chiesa e il centro sportivo Palextra due auto si sono scontrate frontalmente. Il guidatore della Panda che proveniva da Castelletto ha avuto la peggio e per metterlo in salvo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche una pattuglia della polizia stradale e l’ambulanza medicalizzata della Croce rossa.