Capodanno Arona: la rassegna musicale promossa dall’Assessorato alla Cultura prosegue con il Gran Concerto di Capodanno. Il 1 gennaio 2018 alle 17.

Capodanno Arona i dettagli

La rassegna musicale promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Arona prosegue quindi con il Gran Concerto di Capodanno che verrà eseguito il 1 gennaio 2018 alle 17 presso il Palacongressi Marina e Marcello Salina. A cura dell’Associazione Opera Concert.

Le musiche

Verranno eseguite dall’Orchestra Sinfolario, diretta dal maestro Vito Lo Re, le affascinanti melodie di Strauss e anche del valzer viennese.

I biglietti sono infine in vendita all’Ufficio Turistico in Largo Vidale (tel. 0322 243601); si consiglia di acquistare i biglietti in prevendita.