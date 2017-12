Cineturismo a Orta: l’Isola di Borgo Ventoso (San Giulio nella realtà) è protagonista della recente pellicola di Giuseppe Tornatore.

Cineturismo a Orta e nel resto d’Italia

Uno studio di Booking.com rivela che il 36% dei viaggiatori che hanno già programmato una vacanza nel 2018 si è lasciato ispirare da un film o da una fiction. Ma solo la location del Postino è meta di un cineviaggio a tema. L’Italia, infatti, sull’argomento non è ancora preparata come nel resto del mondo.

Cineturismo fenomeno in crescita

Nel 2018 sempre più serie tv e film influenzeranno la scelta della meta per chi vuole mettersi in viaggio. Una meta fra tutte molto gettonata negli ultimi anni è stata, ad esempio, la Basilicata grazie al film “Basilicata coast to coast”.

Orta

Ma anche Orta non scherza. Come non innamorarsi dell’Isola di Borgo Ventoso (San Giulio nella realtà), melanconica scenografia sul Lago d’Orta di “La corrispondenza”, pellicola del 2016 di Giuseppe Tornatore?