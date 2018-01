Festa patronale: la parrocchia presenta il calendario di appuntamenti dal 7 al 17 gennaio.

Festa patronale: una tradizione che continua

E’ con un volantino distribuito in tutte le case che la parrocchia di Castelletto ha reso noto il calendario degli appuntamenti per la patronale dedicata a Sant’Antonio Abate. Si comincerà domenica 7 gennaio alle 11 con la messa di inizio festa in compagnia del coro africano Telep Africa. Giovedì 11 gennaio, alle 21, sarà la volta dell’adorazione eucaristica con la vita di Sant’Antonio. Venerdì 12 gennaio, sempre alle 21, spazio al concerto della Cappella del Duomo di Milano dal titolo Cantate cum Jubilo. Infine sabato 13, alle 18 messa solenne e processione con la statua del patrono e accensione dei caratteristici falò di Sant’Antonio.

Il clou della manifestazione sarà domenica 14 gennaio

Ma come sempre il momento più atteso della festa patronale sarà quello della benedizione degli animali. Domenica 14 gennaio, alle 10.30, inizierà la messa con solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Monsignor Franco Giulio Brambilla. Seguirà in piazza la benedizione degli animali. Sarà quindi possibile portare cani, gatti, conigli, cavalli e tutti gli amici a quattro zampe che rallegrano le nostre giornate per una tradizione che si ripete ormai ogni anno. Alle 12.30 si terrà poi il pranzo in oratorio, alle 17 i vespri solenni e la benedizione eucaristica e alle 18 la messa. Il calendario dei festeggiamenti si chiuderà poi mercoledì 17 gennaio alle 10.30 con la celebrazione eucaristica in compagnia dei sacerdoti legati alla comunità parrocchiale castellettese.