Giornata ecologica e incontro in biblioteca sugli incidenti domestici: ecco i temi dei prossimi appuntamenti in programma a Oleggio Castello.

Giornata ecologica nel weekend

E’ in programma per domenica 8 aprile il prossimo appuntamento con la giornata ecologica comunale. Il classico evento oleggese infatti quest’anno sarà organizzato in collaborazione con la Pro Oleggio Castello. Si partirà alle 9 di domenica 8 aprile, dalla sede della Pro Oleggio in via Monte Oleggiasco. Si raccomanda un abbigliamento appropriato e gli organizzatori fanno sapere che saranno disponibili giubbini catarinfrangenti e guanti per chi ne fosse sprovvisto. I bambini dovranno essere quindi accompagnati da un adulto. Al rientro, a fine mattinata, ci sarà tempo per una foto di gruppo e per una pastasciuttata offerta dagli organizzatori.

In comune si parla di incidenti domestici

Ma gli appuntamenti promossi dal comune non finiscono qui. Infatti domani, venerdì 6 aprile, è previsto un incontro in sala consiliare sul tema degli incidenti domestici. Come e perché avvengono gli incidenti domestici? Come prevenirli? Cosa fare in caso di incidente? Questi sono solo alcuni dei quesiti ai quali risponderanno gli esperti presenti alla conferenza. Per l’occasione infatti, a partire dalle 21, del tema si occuperanno Roberto Forcetto, Sonia Minoletti e Narciso Brunoni. Il primo è il capo reparto dei vigili del fuoco del comando di Novara. La seconda rappresenterà il comitato aronese della Croce rossa. Il terzo invece è un medico di base.