Premio letterario “Finestre sul mondo” è stato assegnato a Lesa durante la cerimonia nei saloni della Società operaia.

Premio letterario a Lesa

La poesia e la fotografia sono state al centro della cerimonia organizzata a Lesa per la giornata mondiale della poesia dall’associazione Licenza poetica. Nella sala della Società Operaia si è quindi tenuta la premiazione del concorso letterario “Finestre sul mondo”. La cerimonia è stata preceduta da uno spettacolo degli attori della Compagnia La Marmotta di Fagnano Olona, che hanno messo in scena delle situazioni di vita reale viste dai vari protagonisti attraverso una finestra osservatorio.

Ecco i vincitori

Durante la premiazione il primo premio è stato assegnato a Laura Ferrara per la sezione A dedicata alla poesia abbinata alla fotografia, con l’elaborato «Finestre dentro». Per la categoria B, racconto breve e fotografia, il primo premio è stato consegnato ad Aurelia Rossi con il racconto intitolato «Una finestra a New York». Alle due vincitrici è stata donata un’opera fotografica del fotografo artistico Umberto Manfredini. Sono stati premiati con attestati di merito anche altri autori che hanno partecipato al concorso.