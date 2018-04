Pro loco Arona: dopo il rinnovo del consiglio direttivo sono state distribuite le cariche. Quasi tutte riconfermate rispetto allo scorso triennio.

Pro loco Arona, ecco le cariche

Come presidente della Pro loco Arona è stato quindi riconfermato Alberto Tampieri. Vicepresidente e tesoriere Camilla Botteselle. Segretari Bianca Lamagna e Alice Margherita Mirani.

Consiglieri e delegati: Alessandra Usardi (Responsabile Rapporti Commercio). Andrea Mora (Responsabile Tesseramento). Claudio Bellini (Responsabile Mercatini Hobbisti). Vincenzo Iannazzone (Responsabile Arona 10K Memorial A. Conde Bermani). Giovanni Lai (Responsabile Biciclettata).

Inoltre, sono stati eletti come revisori dei Conti: Mirella Moglia, Carlo Bertali e Matteo Vecchio. Come probiviri: Paola Bertoldini, Stefano Rota e Marco Bellini. Per il Comune l’assessore al Turismo Chiara Autunno. Per Ente Fiera Lago Maggiore Luigi Fanchini, per Confcommercio Alto Piemonte Alessandro Caron e infine per Albergatori Maria Rosa Bollini.