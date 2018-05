Ultimi giorni per presentare la propria candidatura alla gita promossa dal Comune di Castelletto al Salone del libro di Torino.

Ultimi giorni per le iscrizioni

E’ prevista per il 12 maggio la visita guidata al Salone del libro di Torino promossa dal Comune di Castelletto Ticino. La partenza è prevista alle 8.30 dal piazzale Lanzi su via Caduti della Libertà, e il viaggio verrà effettuato in pullman. Un’occasione importante dunque, per poter partecipare alla prestigiosa iniziativa culturale, giunta ormai quest’anno alla sua 31esima edizione.

Il prezzo è agevolato

Il prezzo previsto per prendere parte all’iniziativa è davvero calmierato. Infatti il trasporto e l’assicurazione saranno offerti totalmente dal Comune, mentre il biglietto di ingresso al Salone costerà in totale 10 euro. E’ possibile candidarsi per la partecipazione all’iniziativa contattando la biblioteca comunale castellettese fino all’esaurimento dei posti disponibili. Il numero da contattare è 0331.962655, ed è necessario chiedere di Maria Calderaro. Il modulo dell’iscrizione è invece scaricabile sul portale del Comune.