Voucher scuola: domande al via dal 15 maggio.

Da martedì 15 maggio e fino al 18 giugno 2018 sarà aperto il nuovo bando per il voucher scuola 2018-19, il ticket virtuale introdotto in Piemonte lo scorso anno e utilizzabile per gli acquisti legati al diritto allo studio.

Le famiglie degli studenti nati dopo il 1°gennaio 1996 (o gli studenti stessi se maggiorenni), residenti in Piemonte e iscritti per il prossimo anno scolastico alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statale e paritarie, o ai corsi di formazione professionale in obbligo di istruzione, potranno presentare domanda per ottenere il voucher 2018/2019 a copertura delle rette scolastiche di iscrizione e frequenza o, in alternativa, delle spese per l’acquisto di libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa e trasporti.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online tramite l’applicazione disponibile su www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio Potranno far richiesta del voucher le famiglie o gli studenti con reddito Isee non superiore a 26.000 euro. Per consentire a chi ancora non ne fosse provvisto di presentare comunque domanda, gli uffici regionali acquisiranno direttamente dalla banca dati Inps l’Isee valido al 30 giugno 2018. Entro quella data, quindi, le famiglie dovranno necessariamente essersi dotate dell’indicatore della situazione economica 2018.

Per informazioni e assistenza su può telefonare da martedì 15 maggio al numero verde gratuito 800-333-444 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.