Bowling chiuderà a breve: se ne va un simbolo della strada del Sempione e del paese intero.

Bowling chiuderà i battenti

Gli altoparlanti dello storico locale lo hanno annunciato ufficialmente domenica 18 marzo. Il Bowling sul Sempione chiuderà i battenti a breve. Non è ancora certa la data ufficiale in cui l’operazione avverrà, ma secondo quelle che sono le prime indiscrezioni il locale lascerà lo spazio a un negozio di abbigliamento. Dopo 26 anni di attività terminerà così l’esperienza di uno dei locali storici della zona , che ha significato tanto per generazioni e generazioni di adolescenti. Nel Giornale di Arona in edicola oggi ripercorriamo la storia della struttura e raccogliamo alcune delle reazioni a caldo degli abitanti del circondario.

