Calendario scolastico, le date per il prossimo anno

Calendario scolastico, dalla Regione Piemonte le date per il prossimo anno 2018/2019. Si torna in classe il 10 settembre.

La Conferenza per il diritto allo studio della Regione Piemonte ha dato il via libera al calendario scolastico del prossimo anno 2018/2019. Si ritorna in classe il 10 settembre e l’ultimo giorno di scuola sarà l’8 giugno. Lo raccontano i colleghi del corrieredinovara.it. Il ponte dei Santi andrà da giovedì 1 novembre a domenica 4 novembre, le vacanze di Natale andranno dal 24 dicembre a domenica 6 gennaio. Il ponte di Carnevale quindi da sabato 2 marzo a mercoledì 6 compreso, le vacanze di Pasqua dal 18 al 25 aprile. Ora il calendario dovrà essere deliberato dalla Giunta regionale.