Iscrizioni a scuola: per poterla effettuare occorre avere le credenziali fornite dal Ministero attraverso le operazioni di registrazioni.

Iscrizioni a scuola i dettagli

Da oggi martedì 9 gennaio alle 9, sarà possibile registrarsi sul portale del Ministero per ottenere le credenziali necessarie a effettuare iscrizione alla prima classe. Si stima sia interessato almeno 1 milione di alunni.

Si tratta della fase obbligatoria e necessaria per effettuare le operazioni di iscrizione alle prime classi di tutte le scuole ciclo primario e secondario. Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità. Le iscrizioni on line riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali.

Per le scuole dell’infanzia la procedura è cartacea. La chiusura delle iscrizioni è infine alle 20 del 6 febbraio 2018.