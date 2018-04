Scuola Piemonte, decise le date del prossimo anno scolastico. Ponte lungo da Pasqua fino alla Liberazione.

L’anno scolastico 2018/2019 inzierà lunedì 10 settembre per tutte le scuole del Piemonte. Mentre la fine delle lezioni è fissata per l’8 giugno nelle scuole primarie e secondarie e il 30 giugno in quelle dell’infanzia.

Sono 206 i giorni di lezione per la scuola primaria e secondaria e 224 per l’infanzia.

Ecco le vacanze

Chiusura per Natale da lunedì 24 dicembre a domenica 6 gennaio; poi ci sarà il ponte lungo tra Pasqua e la festa di Liberazione, che andrà addirittura tra il 18 e il 25 aprile. Le scuole saranno chiuse anche venerdì 2 e sabato 3 novembre 2018, in aggiunta alla Festa di Ognissanti, giovedì 1 novembre. Confermata anche la Settimana dello Sport con le scuole chiuse dal 2 al 6 marzo.