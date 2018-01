Teatro aggiornamento degli insegnanti: accolta la proposta del Teatro sull’acqua.

Teatro aggiornamento

Più di 30 insegnanti scelgono come aggiornamento il teatro. Grande successo e molto divertimento, dunque, all’Istituto comprensivo Eugenio Montale di Gattico. Lunedì 15 gennaio si terrà la seconda giornata del corso di animazione teatrale per insegnanti. E’ organizzato da Il Teatro sull’Acqua e tenuto dalla compagnia Teatro e Società di Torino. “Questo corso – spiega Franco Carapelle attore e regista – è rivolto a quegli insegnanti che desiderano acquisire le tecniche di base dell’animazione teatrale, per favorire così la creatività nella didattica e ideare percorsi in classe”. Gli insegnanti si sono resi subito protagonisti, sperimentando quindi il laboratorio che viene proposto a bambini e ragazzi.

Il commento

“L’attività teatrale può rappresentare una risorsa importante. In un mondo complesso come quello della scuola serve a sperimentare, innovare. Un modo anche per promuovere la conoscenza fra giovani, di culture, tradizione e lingue differenti – affermano Lucio Rocco Visalli e Maria Elena Murgia, promotore e dirigente – La formazione e l’aggiornamento, per noi insegnanti oggi, infatti sono fondamentali”.