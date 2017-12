Consiglio comunale aronese alle 18 in aula magna. Tanti i punti in discussioni fra i quali il degrado dell’area lido.

Consiglio comunale i dettagli

Ultimo consiglio comunale del 2017 quello che si terrà questa sera, venerdì 29, alle 18 nell’aula magna del comune. In dicussione ben 18 punti tra i quali le tariffe Tari, Tasi e Imu per il 2018, l’approvazione del bilancio di previzione finanziario per il 2018/2020 e il rinnovo della sede Avis di via San Carlo. Poi una proposta di ordine del giorno della maggioranza consigliare sull’adesione a “Piemonte autonomo – Comitato promotore per il referendum dell’Autonomia del Piemonte”.

Infine due interrogazioni: l’asfaltatura di via Vespucci e la situazione di degrado del lido e di corso Europa.