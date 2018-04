Due mozioni in discussione lunedì 16 aprile a Castelletto, ma nel corso della seduta si parlerà di moltissimi temi.

Due mozioni della minoranza per accendere il consiglio

Saranno le mozioni presentate da Castelletto nel cuore, anzi tecnicamente una mozione e un’interpellanza, i punti di discussione che accenderanno la discussione del prossimo consiglio. L’assemblea castellettese si riunirà lunedì 16 aprile alle 21. Con i due documenti presentati l’opposizione chiede lumi sulla casa di riposo Valentino Pinoli e sull’acquisizione della sede della polizia locale. In particolare il gruppo di minoranza vorrebbe la messa in sicurezza della struttura per anziani e l’acquisto della sede della polizia locale da parte del Comune.

Tra i punti in discussione molte questioni aperte

Ma nel corso della seduta, che si preannuncia lunga e molto combattuta, si parlerà anche di altri temi. A cominciare dal rendiconto economico del 2017, per poi passare al regolamento per il compostaggio e a quello della tassa Iuc. Si parlerà anche di piani energetici, illuminazione pubblica, Distretto turistico dei laghi e navigazione non di linea sul fiume. Infine saranno trattati anche temi come il servizio di pre e post scuola e la protezione dei dati personali.