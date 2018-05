Luca Bona attacca la giunta regionale che antepone la legge sulla nuova cittadinanza al regolamento turistico alberghiero.

“La Giunta Chiamparino preferisce anteporre alla discussione di un tema centrale e atteso da centinaia di operatori, quale quello del regolamento turistico-alberghiero, la nuova legge sulla cittadinanza”.

“Ho chiesto una corsia preferenziale in III Commissione per il regolamento in materia di ricezione turistica”.

“Siamo a ridosso dell’inizio di una nuova stagione turistica, ma il centrosinistra prende tempo per discutere un regolamento che finalmente normerebbe le tipologie extralberghiere, quali case vacanze, bed&breakfast, case alberghi. Un testo che fisserebbe i tempi di apertura, le caratteristiche di sicurezza, l’attribuzione delle stelle. E ancora le regole a vantaggio dei consumatori, in grado di dare finalmente chiarezza ai Comuni e agli operatori”.

“Parte della maggioranza ha deciso invece di dare la priorità alla legge sulla nuova cittadinanza. Questa contiene elementi che lasciano basiti, come ripopolare per legge i borghi di montagna con cittadini di origine straniera e favorirli nell’acquisizione della casa. Il centrosinistra ha perso di vista i problemi del Piemonte”.