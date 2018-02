Ambulanza Vergante presenta un nuovo corso per tutti gli addetti al trasporto sanitario.

Ambulanza Vergante pronta all’appuntamento con il nuovo corso

Sarà una serata tutta dedicata al trasporto sanitario in ambulanza quella del prossimo 9 marzo. La serata di presentazione del nuovo corso di formazione per volontari soccorritori per il trasporto sanitario in ambulanza si terrà il prossimo 9 marzo. A partire dalle 21 infatti, nella sala polivalente al primo piano della sede in via per Meina, in località Madonna della Neve. L’incontro si terrà quindi nella frazione di Corciago, nel centro di Protezione civile.

Un incontro con molti ospiti istituzionali

L’evento in programma prevede la presentazione del corso e la conferenza stampa condotta dal presidente dell’Ambulanza del Vergante Daniele Giaime. Saranno inoltre presenti il sindaco di Nebbiuno Elis Piaterra e il responsabile della Formazione Anpas Piemonte, nonché consigliere regionale Anpas Gianni Mancuso. Il corso, definito in codice “Sara”, o servizio di accompagnamento con relazione d’aiuto, permetterà a chi lo vorrà, di diventare volontario per i trasporti in ambulanza. Il corso è certificato dalla Regione. Sarà così possibile ottenere l’abilitazione per trasporti in ambulanza per tutti gli utenti per trasferimenti e visite. Il corso partirà al raggiungimento di almeno 12 iscritti e le lezioni inizieranno il 10 marzo. Per info 348.0930102.