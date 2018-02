Agil Novara piazza due giocatrici nella Nazionale Under 17 che si raduna lunedì a Milano

Agil Novara un riconoscimento al lavoro del vivaio

Sei motivi in più per considerare il Piemonte una delle regioni guida della pallavolo italiana. La Fipav ha diramato le convocazioni per una serie di allenamenti delle Nazionali Giovanili femminili. Sei le atlete del movimento regionale coinvolte. Marco Mencarelli, tecnico della Nazionale Under 17, e Massimo Bellano, allenatore del Club Italia Crai, hanno dimostrato fiducia nei confronti delle atlete piemontesi. Testimonianza dell’ottimo lavoro di reclutamento e di valorizzazione da parte dei tecnici regionali.

Le convocazioni di coach Mencarelli

Partendo dall’Under 17 di Marco Mencarelli che ha convocato17 ragazze per un allenamento in programma lunedì 5 febbraio al Centro Pavesi Fipav di Milano. Tra di loro spiccano anche le piemontesi Giulia Bonifacio e Alessandra Borrini, entrambe in forza all’Agil Volley Novara. Che è una delle società guida nella valorizzazione delle giovani atlete. Nella sua carriera Mencarelli ha ottenuto diversi successi alla guida delle squadre azzurre, spesso con atlete piemontesi al suo interno. Una tradizione che prosegue anche in questa stagione.

Non solo Nazionale, ma anche Club Italia

Diversa l’impostazione del Tecnico Federale Massimo Bellano. Il coach ha suddiviso in tre gruppi le convocazioni, spezzettando il lavoro ma non trascurando anche in questo caso la presenza piemontese. Bellano ha convocato per lunedì 12 marzo sempre Centro Pavesi Fipav di Milano quattro atlete che si alleneranno per due giorni. A seguire la sessione lo staff del Settore Squadre Nazionali. Ci saranno: Fatime Kone e Jessica Joly entrambe in forza alla Lilliput Settimo Torinese.

Gli allenamenti al Centro Pavesi Fipav di Milano

Martedì 27 marzo sarà poi la volta del secondo gruppo, che si allenerà sempre presso il Centro Pavesi Fipav di Milano. In questo caso, quattro atlete e tra queste le piemontesi Alessia Populini, della Igor Volley Novara, che si allenerà insieme a Federica Carletti, Valeria Battista e Benedetta Sartori. Infine, martedì 10 aprile saranno tre le atlete che si alleneranno per due giorni agli ordini dello staff del Settore Squadre Nazionali. Nel particolare, per il Piemonte: Sveva Parini della Igor Volley Novara, società che festeggia il poker di atlete convocate.