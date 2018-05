Castellettese Lorella Atzeni trionfa nella sua categoria e si piazza terza nella prestigiosa manifestazione podistica spagnola.

Castellettese Lorella Atzeni protagonista a Ibiza

E’ un risultato straordinario quello che la podista castellettese Lorella Atzeni ha raggiunto alla mezza maratona di Ibiza dello scorso fine settimana. Infatti la sportiva del paese ha affrontato la corsa dei 10 chilometri nell’ambito della prestigiosa manifestazione podistica. E alla fine della corsa ha trionfato, piazzandosi al primo posto nella sua categoria e al terzo nella classifica assoluta.

La soddisfazione della podista castellettese

Per Atzeni questo è stato un risultato abbastanza inaspettato. “Questa per me è stata un’emozione fantastica – dice infatti Lorella Atzeni – soprattutto perché sono stata ferma per quattro mesi a causa dell’avventura che abbiamo iniziato con il nostro nuovo bar. Sono felice per me, perché non avrei mai pensato di tagliare questo traguardo. Ringrazio soprattutto Adriano Zanetti, “Nick”, il mio personal trainer, che mi segue ogni volta durante gli allenamenti”.