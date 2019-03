Corso Europa: un’iniziativa per promuovere la tutela e la valorizzazione di un’area importante della città.

Corso Europa: ecco di cosa si tratta

«Arona, corso Europa, paesaggio e ambiente lacustre da tutelare e valorizzare». Questo il titolo del concorso fotografico organizzato dal Circolo Legambiente Gli Amici del Lago, con la collaborazione del gruppo Facebook “Sei di Arona se…” e del Giornale di Arona, nel ruolo di media partner.

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso le immagini, il territorio fronte lago di corso Europa ad Arona, (da p.le Moro a via del Porto), il paesaggio naturale, l’ambiente lacustre, i ritmi e le relazioni tra le persone che fruiscono l’area e anche le contraddizioni urbanistiche dovute alla pressione antropica, esercitata della città, su questa fetta di territorio.

Una selezione di foto sarà inviata in regione Piemonte

Un’iniziativa sganciata da logiche di appartenenza politica, ma al contempo legata a quel concetto di cittadinanza attiva tanto caro al circolo di Legambiente. Non si tratta infatti di un’operazione fine a sé stessa: l’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica aronese sul tema della tutela e valorizzazione dell’area lacustre fronte lago di corso Europa. Un percorso all’interno del quale l’istanza inoltrata da Legambiente alla Regione Piemonte per porre il vincolo paesaggistico a tutta l’area è parte integrante. Per questo una selezione delle immagini ricevute verrà inviata a Torino alla commissione Regionale di valutazione, proprio per sottolineare l’importanza ambientale e paesaggistica di questa parte di territorio piemontese.

I promotori

«E’ un modo – commenta Massimiliano Caligara presidente del circolo Legambiente Gli Amici del Lago – artistico e meno tecnico, per trasmettere il valore paesaggistico e ambientale di corso Europa e l’attenzione che la comunità aronese ha per il suo territorio».

Roberto Signorelli, vicepresidente del circolo locale e ideatore e coordinatore del concorso fotografico aggiunge: «Considerato che corso Europa, insieme alla piazza del Popolo sono i luoghi più fotografati di Arona e ogni settimana vengono pubblicate sui social media delle bellissime e suggestive immagini del lago realizzate da molte persone, l’idea di organizzare un concorso fotografico coinvolgendo gli aronesi per integrare la nostra relazione depositata agli uffici regionali a Torino è stata una naturale conseguenza».

Il regolamento

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti gli appassionati di fotografia non professionisti e senza limiti d’età. Ogni persona potrà partecipare con un massimo di tre fotografie. Sono esclusi dal concorso i soci del circolo Legambiente Gli Amici del Lago e i loro stretti familiari, i membri della giuria e tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso. Gli organizzatori precisano inoltre che, nonostante la concomitanza in questa fase iniziale del concorso, l’oggetto delle foto non dovranno essere giostre del Tredicino ma il contesto naturale e paesaggistico.

Caratteristiche delle immagini

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg). Non sono ammesse opere interamente realizzate con software applicativi di grafica. Ogni immagine deve essere salvata singolarmente con indicato il titolo e il nome dell’autore. Le immagini non conformi alle specifiche non verranno considerate.

Modalità e termini di consegna

La consegna delle opere, unitamente alle informazioni su autore e riferimenti per il contatto potrà avvenire con diverse modalità (a scelta) entro il 15 aprile 2019: online attraverso WeTransfer.com; o direttamente via email all’indirizzo di posta elettronica: corsoeuropaArona@gmail.com indicando nome e cognome nell’oggetto; oppure con la pubblicazione su Facebook nel gruppo Sei di Arona se…e su Instagram con l’hastag #corsoeuropaArona.

Premi

Primo classificato: una cena per due persone al Ristorante La Vecchia Arona con menù degustazione. Secondo e terzo classificato: un abbonamento per un anno al settimanale «Il Giornale di Arona».