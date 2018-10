Puliamo il mondo, la campagna di Legambiente tocca anche Dormelletto. Sabato 6 ottobre i volontari sono chiamati a raccolta.

Puliamo il mondo a Dormelletto sabato 6

L’edizione italiana di Clean up the world, “Puliamo il mondo” toccherà anche Dormelletto. L’iniziativa è coordinata e gestita da Legambiente e organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il circolo di Legambiente. Per l’occasione si svolgerà quindi una pulizia straordinaria del territorio con la partecipazione straordinaria degli alunni della scuola secondaria di primo grado di Dormelletto.

L’appuntamento è di fronte al municipio

I partecipanti sono chiamati a raccolta per l’iniziativa. L’appuntamento è fissato per sabato 6 ottobre alle 9, di fronte al municipio in via Francesco Baracca. Qui verranno distribuiti sacchi, guanti e pettorine e saranno costituiti i vari gruppi di intervento. Al termine dei lavori è previsto verso le 11.30 un piccolo rinfresco al circolo Arci Casa del Popolo Ezio Pirali in via Roma, 10.