Tempo di Carnevale: tra talent show, sfilata in maschera e musical.

All’oratorio San Carlo

L’oratorio San Carlo di Arona si prepara a immergersi nelle atmosfere del Carnevale con un doppio appuntamento. Sabato 2 marzo alle 21 nella sala polivalente San Carlo appuntamento per la seconda edizione di “Càgiò’s Talent” organizzata dall’Oratorio. Una giuria valuterà i concorrenti di ogni età che si esibiranno sul palco mostrando il proprio talento in una qualsiasi disciplina (canto, ballo, giochi di prestigio, barzellette, imitazione, strumento musicale, ecc..). E’ possibile partecipare alla serata in maschera. Iscrizione e ingresso ad offerta libera. Si chiede di non portare coriandoli, stelle filanti, spray, schiume.

Mentre martedì 5 marzo sarà la volta della sfilata in maschera per le vie di Arona e giochi di Carnevale. Il programma prevede alle 14.30 il ritrovo al parco giochi vicino all’imbarcadero; alle 15 partenza e sfilata per il centro di Arona fino alla Cà Giò passando per corso Cavour; 16.15 giochi e merenda per i bambini; 16.45 sfilata delle maschere per i bambini dai 3 ai 6 anni e alle 17 premiazione della maschera più bella. I partecipanti sono invitati a non portare spray e schiume.

E a Mercurago…

Mercurago domenica 3 marzo è pronta a dare il via ad una nuova edizione del carnevale, quest’anno a ritmo di Musical. Il tema infatti è «Carnevale a tempo di Musical». Appuntamento quindi nel salone dell’oratorio San Giorgio dove, a partire dal primo pomeriggio, ci saranno esibizioni di canti e balli a tema Musical realizzati da animatori e adulti, una gustosa merenda e per finire una sfilata con concorso con premiazione finale delle maschere giudicate più belle e dei tre musical migliori.