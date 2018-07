230 milioni per la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade provinciali in Piemonte.

230 milioni per le strade

Un pacchetto da 230 milioni (di cui 160 di competenza regionale) entro il 2019 a disposizione delle province per la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade. È quanto illustrato dall’Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Francesco Balocco ai Presidenti o rappresentanti delle Province e della Città Metropolitana.

Così l’assessore Balocco

“La Regione, in accordo con il precedente governo ha fatto la sua parte per assicurare questi fondi. Ora è indispensabile che le province si attivino per realizzare i progetti e utilizzarle”.