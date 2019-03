Alberto Gusmeroli “braccato” da Le Iene fuori dal Parlamento: varie domande e una “prova” superata a pieni voti.

Alberto Gusmeroli a Le Iene

Nella giornata di ieri, giovedì 14 marzo 2019, il sindaco di Arona e Onorevole Alberto Gusmeroli si trovava all’esterno del Parlamento a Roma quando è stato “bloccato” da Le iene.

Il suo racconto

“Mi hanno fatto domande varie a cui non ho risposto e poi: “Cosa ne pensa della voce che i Parlamentari si drogano? Lei si droga?”

Io ho risposto: “Marcate male ragazzi: non bevo, non fumo figurarsi la droga”. Ma Le Iene lo hanno incalzato: “Farebbe il test?“.

Detto, fatto.

Il cane antidroga de Le Iene ha annusato sia Gusmeroli che il suo trolley non trovando nulla. E alla fine il messaggio del sindaco:

“Mi raccomando ragazzi: divertiamoci alla grande ma senza bisogno di sballarci”.

Non si sa ancora quando andrà in onda il servizio.