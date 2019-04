Alpàa Varallo arrivano anche i Negrita: la rockband toscaba sarà sul palco di piazza Vittorio mercoledì 17 luglio. Già annunciati nel cartellone il dj Gabry Ponte e Luca Carboni, oltre alla serata con Vittoria Sgarbi.

Un altro nome di alto livello per l’Alpàa 2019: il 17 luglio sul palco di piazza Vittorio saliranno infatti i Negrita, rockband toscana che vanta successi del calibro di “Che rumore fa la felicità?”, “Brucerò per te” e tantissimi alti successi. Si comincia a comporre il cartellone delle dieci serate tra il 12 e il 21 luglio: in Valsesia la serata di apertura sarà affidata al dj Gabry Ponte, mentre Luca Carboni chiude la manifestazione domenica 21 luglio. Sarà presente anche Vittorio Sgarbi per una serata al Sacro Monte.