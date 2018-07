Alto Novarese: L’attenzione dei Carabinieri Forestale viene mantenuta sempre ad un livello molto alto al fine di contrastare ogni azione di aggressione a danno dell’ambiente.

Alto Novarese

Nell’espletamento dell’azione di prevenzione contro le attività di illecito smaltimento di rifiuti, è stata avviata una campagna di controlli su cantieri ed impianti di gestione di rifiuti. Con particolare riferimento all’area dell’alto novarese.

L’attività di controllo ha condotto, nel mese corrente, ad effettuare un totale di tre sequestri penali ed un numero equivalente di denunce all’Autorità giudiziaria.

Un caso ad Arona

Il primo caso è stato registrato il 4 luglio scorso ed ha portato a sottoporre a sequestro un cantiere nel territorio del comune di Arona. Il cantiere era stato avviato per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale privata.

Il giorno 11 scorso militari della Stazione Carabinieri Forestale di Gozzano e di Nebbiuno, a Castelletto Ticino, a seguito di controllo presso una ditta operante nel campo della frantumazione e trattamento di materiale inerte, rinvenivano un significativo quantitativo di prodotto, realizzato in difformità alla normativa vigente e, quindi, da classificarsi quale rifiuto.

Sono, pertanto, stati sottoposti a sequestro d’iniziativa circa 2.000 mc. di terre e rifiuti da demolizione. Per i fatti è stato segnalato all’AG un cittadino italiano.

A Paruzzaro

Infine, il giorno 16, a Paruzzaro, a seguito di accesso presso un altro cantiere per la realizzazione di un’immobile da destinare a finalità produttiva, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro ben 11.000 mc. di terre e materiale da demolizione. Questi non erano stati trattati in conformità alla normativa vigente e, quindi, da classificarsi quale rifiuto.

Tutti i sequestri sono stati convalidati dall’AG competente. Tre persone, una per ogni accertamento, sono state denunciate per il reato di gestione illecita di rifiuti.

L’area dei laghi dell’alto novarese è talora soggetta ad atti che vanno a detrimento del suo inestimabile patrimonio ambientale.

