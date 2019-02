Arona aderisce a 1Safe: l’app per segnalare problemi in città direttamente alla polizia municipale.

Arona aderisce a 1Safe

Arona è la prima città del Piemonte ad aderire ad 1Safe. Da lunedì 11 febbraio è infatti attivo il sistema di monitoraggio che permette al comune e alle autorità preposte di controllare le segnalazioni fatte dai cittadini sulle potenziali situazioni di pericolo nel proprio territorio.

L’app è semplice e gratuita (al comune costa 900 euro all’anno): innanzitutto bisogna scaricarla dallo store del proprio cellulare, inserire il numero di telefono e un nickname e poi scegliere dei luoghi di interesse. La propria casa, la via della scuola dei propri figli, le strade normalmente percorse in auto. Attivando la localizzazione e le notifiche, si possono così ricevere in tempo reale le segnalazioni fatte dagli altri utenti.

Noi l’abbiamo testata!

E il Giornale di Arona l’ha testata da subito. Il giorno successivo alla conferenza stampa di presentazione, ovvero martedì 12, è arrivata una notifica circa un furto di oggetti personali in via De Gasperi. La notizia è stata immediatamente letta da tutti gli utenti ed è stata presa in carico e confermata circa 2 minuti dopo dalla comandante della polizia municipale.

Idem per il pomeriggio di martedì: è infatti stato segnalato un incidente in via Matteotti e tempo pochi minuti la polizia municipale era sul posto.

Trucchetto: per non avere notifiche sul telefono che magari già si sommano a tante altre e per non tenere sempre la posizione attiva che contribuisce al consumo della batteria, si possono anche attivare le notifiche via mail.