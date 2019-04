Arona autostrada chiusa di notte per lavori. Ecco tutti i percorsi consigliati.

Autostrade per l’Italia comunica che il tratto autostradale della A26 compreso fra Arona e Bivio A26/SS 34 del Lago Maggiore, in direzione nord, sarà chiuso per lavori dalle ore 22 alle ore 6 dal giorno 8 al giorno 10 aprile. Entrata consigliata verso Gravellona Toce: Bivio A26/SS 34 del Lago Maggiore. Uscita consigliata provenendo da Genova Voltri: Arona.