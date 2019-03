Arona capofila di 10 comuni in cordata a favore del popolo Saharawi con associazioni e privati.

Con Borgomanero, Castelletto, Colazza, Divignano, Dormelletto, Invorio, Lesa, Meina e Pombia, è iniziata tre anni or sono per Arona la collaborazione per il Popolo Sahrawi.

Mercoledì 27 si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di un nuovo progetto di solidarietà per il popolo Saharawi, denominato “Acqua nel deserto” (dopo il laboratorio di cucina e i bagni, progetto degli scorsi anni), coordinato dal Circolo Legambiente cui hanno partecipato, oltre ai 10 Comuni, numerose Associazioni e privati.

Così l’assessore al welfare aronese Marina Grassani