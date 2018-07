Arona carabinieri ritirano tre patenti durante i controlli dello scorso weekend.

Arona carabinieri in azione

Nel corso del servizio tra venerdì e sabato sera, i Carabinieri di Arona hanno sanzionato 3 autisti per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Un altro autista per guida in stato di ebbrezza: a tutti la patente è stata ritirata.