Arona fermato dalla Polstrada: era al limite del coma etilico. Patente ritirata per un 23enne di Milano.

Nei giorni scorsi la Polstrada di Arona ha fermato una Audi A6 per un normale controllo, gli agenti si sono accorti che il giovane al volante, un 23enne di Milano, era sotto l’effetto dell’alcol. Sottoposto all’etilometro ha fatto registrare il valore di 2.07 grammi/litro. Per questo gli agenti hanno proceduto alla denuncia per guida in stato di ebbrezza e al ritiro della patente. E non è la prima volta che la Polstrada ha a che fare con valori così alti.