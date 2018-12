Arona festa fra adolescenti termina con un 16enne di Castelletto Ticino portato al pronto soccorso di Borgomanero.

Forse girava un po’ troppo alcol a quella festa fra adolescenti che si è svolta qualche sera fa in un appartamento di via Roma ad Arona. Qui, un 16enne in evidente stato ebbrezza, è sceso in strada attirando l’attenzione dei passanti. Gli stessi amici del ragazzino di Castelletto Ticino, hanno poi chiamato un’ambulanza. Il giovane è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Borgomanero per le cure del caso.