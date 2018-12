Arona lavori di risistemazione fognature in via Gian Giacomo Ponti. Erano attesi da circa 30 anni.

Arona lavori al via

“Siamo felici di comunicare che un’altra opera molto sentita dalla popolazione residente avrà a breve avvio, (primavera 2019) un’opera fondamentale, anche, per chi ha a cuore l’ambiente”. Questo l’annuncio del sindaco Alberto Gusmeroli.

Il progetto

La Giunta Comunale ha infatti approvato il progetto definitivo redatto da Acqua Novara VCO per il rifacimento della fognatura nera, della tombinatura delle acque meteoriche e anche dell’acquedotto di Via Gian Giacomo Ponti. “Si tratta di un intervento a lungo atteso, specialmente dai residenti, ma anche dagli automobilisti che spesso – in caso di piogge – trovavano buche lungo il percorso per l’affossamento del manto stradale in corrispondenza delle tombinature e delle condutture sottostanti risalenti a oltre 100 anni fa”.

Una volta effettuati gli scavi per il ricambio della fognatura delle acque nere si ritiene indispensabile provvedere anche alla sostituzione della linea acquedottistica e dei relativi allacciamenti, anch’essi vetusti e non più adatti a sopportare il moderno transito veicolare.

Contestualmente, verranno eseguite le lavorazioni necessarie alla predisposizione di sei nuovi pali dell’illuminazione pubblica.

I costi

Di questo progetto il Comune si farà carico degli oneri per la realizzazione della linea acque meteoriche, per la predisposizione dell’impianto di illuminazione e della relativa quota di ripristino del manto stradale per un importo complessivo forfetario pari a euro 99.310,00 oltre iva, mentre Acqua Novara VCO effettuerà la progettazione e la realizzazione dei lavori di ricambio dei sotto servizi (fognatura, acquedotto, condotta di smaltimento di acque meteoriche), la predisposizione dell’impianto di illuminazione, nonché il ripristino dell’intera superficie viabile di via G.G. Ponti e l’incrocio con via Martiri Libertà.

Il costo complessivo delle opere è stimato in euro 190.400,00, oltre ad iva.