Arona musica troppo alta? Ritirati i verbali comminati nel 2016 a diversi locali in città.

Arona musica alta

Musica troppo alta nei locali nella movida? Il comune batte in ritirata. Numerosi locali del lungolago, nel 2016, erano incorsi in verbali da parte dell’amministrazione comunale a causa della musica giudicata troppo alta. Ma come

era stato misurato questo presunto <eccesso> di volumi? Con le orecchie. Però per la legge le orecchie non bastano ma servono strumenti atti alla corretta e precisa misurazione.

E’ di questi giorni infatti la notizia del ritiro del provvedimento da parte dell’amministrazione comunale contro il Baraonda, La Navassa, Despacito Cafè, Cafè Broletto, 049, Ul Boch e i locali di Michelangelo Fornara. Quest’ultimo, infatti, ha fatto ricorso al Giudice di pace e l’ha vinto. Così, per evitare i ricorsi e le conseguenti vittorie agli altri locali, il comune ha deciso di ritirare tutti i verbali.

