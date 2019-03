Arona nuova rivoluzione in città per quanto riguarda la viabilità: arrivano i “doppi sensi”.

Nuovo cambio di viabilità in città. Dopo le famose “tre rotonde” (corso Liberazione/via Matteotti, via Torino/via Milano e via Torino/via Mazzini) con il relativo doppio senso in via Torino, sta per arrivare un’altra rivoluzione che certamente farà parlare. Salendo infatti da quest’ultima via andrà a completarsi quanto era già previsto nel piano del traffico del 1998. Via Mazzini, via Turati (in foto) e fino ad arrivare a Villa Cantoni, diverrà tutto a doppio senso: con la creazione di altre rotonde.

Se n’è parlato nel consiglio comunale di lunedì 18 dato che la necessaria variante ha dovuto affrontare un passaggio tecnico. Ad accendere il dibattito sull’argomento sono stati consiglieri del Partito democratico sostenendo la paternità di vari nuovi doppi sensi che invece il sindaco avrebbe, in passato, dichiarato inutili. Da qui, l’ira funesta di Gusmeroli con accuse reciproche di bugie e falsità.

