Arona nuovo parcheggio davanti al cimitero in un’area da sempre regno di vegetazione incolta e rovi.

Arona nuovo parcheggio

Nuovi posti auto in vista ad Arona. E’ infatti partito il cantiere di via Vittorio Veneto presso il quale è in atto una ristrutturazione dell’area pubblica antistante il cimitero. Questa prevede la riqualificazione del verde e la creazione di una decina di parcheggi.