Arona parcheggi: grandi novità in vista per la situazione stalli in centro. ” In tutto avremo 300 posti auto in più”.

Arona parcheggi

I prossimi atti deliberativi del Consiglio Comunale e della Giunta consentiranno un ulteriore incremento dei parcheggi in Città. Si arriverà, secondo il sindaco, ad averne 300 in più.

Ecco le aree coinvolte

Tra gli obiettivi dell’Amministrazione, l’ampliamento dei parcheggi in Città vedrà coinvolte quattro aree:

1. Piazzale Compagnia dei Quaranta: dai 40 già esistenti si passerà a 68/70 posti auto con un multipiano.

2. Via Monte Rosa con il finanziamento di nuove aree parcheggio.

3. Piazzale Aldo Moro. L’ampliamento di Piazzale Aldo Moro, i cui lavori avranno inizio in autunno, che consentirà di disporre di altri 50 nuovi parcheggi nelle immediate vicinanze della stazione.

4. Ex Casa di Riposo di Piazzale Nazario Sauro. E allo studio un parcheggio multipiano nell’area della ex Casa di Riposo. “A seguito di una prima valutazione di uno studio di progettazione, l’area potrebbe ospitare 150 stalli di sosta a uso pubblico e privato in un’area centrale della Città” fa sapere Gusmeroli.