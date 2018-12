Arona avvistata una rara «anatra quattrocchi» ferita a un’ala. I soccorritori la recuperano e la affidano al rifugio Miletta.

Arona salvata anatra rara

Salvato ad Arona un raro uccello marino proveniente dal Nord Europa grazie all’intervento del comando dei Vigili del Fuoco. È successo domenica mattina in corso Europa dove il gruppo Bird Watching Novara ha avvistato lungo le rive del lago un raro esemplare di «Quattrocchi» con un’ala spezzata. L’animale, così chiamato a causa di due macchie circolari bianche sotto all’occhio che, a distanza, creano l’illusione di due occhi per lato, è parte di una specie protetta che ha come habitat di nidificazione la taiga.

Il servizio completo sul Giornale di Arona in edicola.

