Arona-Santhià, lunedì summit a Roma con Rfi. Dipende tutto dalla Regione Piemonte.

Arona-Santhià, si tratta

E’ emerso un particolare non da poco nell’incontro avvenuto lunedì 11 a Roma tra Rfi e i rappresentati del territorio della Arona-Santhià. Presente il sindaco di Gattinara Daniele Baglione, insieme all’onorevole Alberto Gusmeroli e all’avvocato Lisa Tamaro, rappresentante del comitato dei sindaci per i pendolari.

In particolare Rfi si è detta non contraria a riattivare la piena sospesa della Arona Santhià anche con interventi strutturali qualora arrivasse una richiesta da parte di Regione Piemonte in tale senso. Attualmente tuttavia questa richiesta non è pervenuta avendo la Regione Piemonte puntato sulla riattivazione di altre tratte. Proseguono le iniziative sul territorio per chiedere la riapertura della tratta.