Aronese a XFactor: per sapere come è andata e conoscere il responso dei giudici basta leggere l’articolo completo sul Giornale di Arona in edicola da oggi.

Aronese a XFactor: l’esibizione

«È stata un’emozione fortissima esibirmi in tv sul palco di X-Factor. Un grazie speciale a tutti quelli che c’erano e che mi seguono. Vedere la Dark Polo Gang, Elio, Pupo e la Maionchi presi bene per la mia canzone non ha prezzo. Grazie». Con queste parole il giovane rapper aronese Andrea Drew Arrigoni commenta la sua esibizione sul palco di StraFactor, talent show alternativo in onda su Sky Uno che vede come giudici la Dark Polo Gang da una parte e Pupo ed Elio dall’altra. Il format di quest’anno prevede che a StraFactor si sfidino le vecchie glorie del talent show più folle del mondo, capitanate da Elio e Pupo, e i nuovi artisti fuori dagli schemi selezionati dalla Dark Polo Gang. Proprio da questi ultimi il giovane aronese era stato scelto come concorrente.

Giovedì 15 novembre è arrivato il grande momento: quello di calcare il palco del noto show davanti a tutti, compresa la vera colonna del programma, Mara Maionchi.

Il servizio completo sul Giornale di Arona.